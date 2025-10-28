La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Sleep Number va desde $100K hasta $140K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sleep Number. Última actualización: 10/28/2025
Compensación Total Promedio
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
33%
AÑO 3
En Sleep Number, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)