Directorio de Empresas
SecurityScorecard
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Atención al Cliente

  • Todos los Salarios de Atención al Cliente

SecurityScorecard Atención al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Atención al Cliente in Canada en SecurityScorecard va desde CA$54.5K hasta CA$77.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SecurityScorecard. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

CA$62.5K - CA$73.1K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$54.5KCA$62.5KCA$73.1KCA$77.8K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Atención al Cliente envíos en SecurityScorecard para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en SecurityScorecard?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Atención al Cliente ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Atención al Cliente en SecurityScorecard in Canada está en una compensación total anual de CA$77,770. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SecurityScorecard para el puesto de Atención al Cliente in Canada es CA$54,505.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para SecurityScorecard

Empresas Relacionadas

  • Ridecell
  • Tipalti
  • Quantum Metric
  • Logikcull
  • 4G Clinical
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos