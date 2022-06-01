Directorio de Empresas
SADA
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

SADA Salarios

El salario de SADA va desde $21,128 en compensación total por año para un Redactor Publicitario en el rango bajo hasta $295,515 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SADA. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $175K
Arquitecto de Soluciones
Median $230K
Actuario
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Redactor Publicitario
$21.1K
Atención al Cliente
$40.8K
Recursos Humanos
$148K
Diseñador de Producto
$101K
Gerente de Programa
$43.4K
Gerente de Proyecto
$138K
Ventas
$160K
Analista de Ciberseguridad
$224K
Gerente de Ingeniería de Software
$296K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en SADA es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $295,515. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SADA es $142,973.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para SADA

Empresas Relacionadas

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos