Remitly
Remitly Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en Remitly totaliza $172K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Remitly. Última actualización: 10/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Total por año
$172K
Nivel
L1
Base
$112K
Stock (/yr)
$60K
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Remitly, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en Remitly in United States está en una compensación total anual de $260,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Remitly para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $157,500.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Remitly

Otros Recursos