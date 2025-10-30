Directorio de Empresas
Remitly
Remitly Científico de Datos Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Remitly. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

£97.4K - £116K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£89.9K£97.4K£116K£123K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Remitly, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Remitly in United Kingdom está en una compensación total anual de £123,115. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Remitly para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £89,927.

