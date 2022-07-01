Directorio de Empresas
Relay Payments
Relay Payments Salarios

El salario de Relay Payments va desde $88,555 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $218,900 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Relay Payments. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Gerente de Ciencia de Datos
$219K
Gerente de Producto
$88.6K
Ventas
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Relay Payments es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $218,900. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Relay Payments es $128,640.

