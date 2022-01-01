Directorio de Empresas
Relativity
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Relativity Salarios

El salario de Relativity va desde $102,060 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $298,500 para un Operaciones de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Relativity. Última actualización: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $140K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $210K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Diseñador de Producto
Median $119K
Operaciones de Negocios
$299K
Gerente de Ciencia de Datos
$217K
Científico de Datos
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
Investigador UX
$110K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

5%

AÑO 1

15%

AÑO 2

30%

AÑO 3

50%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Relativity, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 5% se adquiere en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 15% se adquiere en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 30% se adquiere en el 3rd-AÑO (30.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 4th-AÑO (50.00% anual)

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Relativity es Operaciones de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $298,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Relativity es $147,131.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Relativity

Empresas Relacionadas

  • Sema4
  • SpyCloud
  • Azavea
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos