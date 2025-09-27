Directorio de Empresas
Playrix
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Playrix Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in Ireland en Playrix totaliza €80.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Playrix. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Total por año
€80.5K
Nivel
-
Base
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Playrix?

€160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €30K+ (a veces €300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Analista Financiero ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Playrix in Ireland में Analista Financiero के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €83,341 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Playrix में Analista Financiero भूमिका in Ireland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €80,451 है।

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Playrix

Empresas Relacionadas

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos