Minsait Salarios

El salario de Minsait va desde $23,619 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el rango bajo hasta $48,536 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Minsait . Última actualización: 9/16/2025