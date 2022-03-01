Migo Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Migo va desde $35,999 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $53,205 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Migo. Última actualización: 8/31/2025

Analista de Datos
$39.8K
Diseñador de Producto
$36K
Gerente de Producto
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ingeniero de Software
Median $50.8K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Migo is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $53,205. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Migo is $45,290.

