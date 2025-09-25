Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en Instacart va desde $165K hasta $235K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Instacart. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$189K - $221K
United States
Rango Común
Rango Posible
$165K$189K$221K$235K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

50%

AÑO 1

50%

AÑO 2

Tipo de Acciones
RSU

En Instacart, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 2 años:

  • 50% se adquiere en el 1st-AÑO (50.00% anual)

  • 50% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% trimestral)



