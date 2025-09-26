Directorio de Empresas
GovTech
GovTech Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Singapore en GovTech va desde SGD 112K hasta SGD 160K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de GovTech. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Rango Común
Rango Posible
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Rango Común
Rango Posible

SGD 211K

¿Cuáles son los niveles profesionales en GovTech?

Títulos Incluidos

Data Architect

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en GovTech in Singapore está en una compensación total anual de SGD 159,685. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en GovTech para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Singapore es SGD 112,320.

