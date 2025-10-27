Directorio de Empresas
Genesys
Genesys Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Genesys va desde $92.4K por year para L1 hasta $181K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $140K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Genesys. Última actualización: 10/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Nivel de Entrada)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Genesys?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Genesys in United States está en una compensación total anual de $237,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Genesys para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $136,600.

