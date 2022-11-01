El salario de Frank Recruitment Group va desde $33,857 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $52,763 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Frank Recruitment Group. Última actualización: 11/24/2025
Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/frank-recruitment-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.