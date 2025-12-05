Directorio de Empresas
Fenergo
Fenergo Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Ireland en Fenergo totaliza €108K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Fenergo. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
Fenergo
Solution Architect
Dublin, DN, Ireland
Total por año
$125K
Nivel
-
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Fenergo?
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Arquitecto de Soluciones en Fenergo in Ireland está en una compensación total anual de €133,207. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Fenergo para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Ireland es €116,944.

