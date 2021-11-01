Directorio de Empresas
Exact Sciences
Exact Sciences Salarios

El rango de salarios de Exact Sciences oscila entre $108,455 en compensación total por año para un Operaciones de Negocios en el extremo inferior y $353,760 para un Legal en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Exact Sciences. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $115K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Ingeniero Biomédico
$171K
Operaciones de Negocios
$108K

Analista de Negocios
$149K
Analista de Datos
$149K
Científico de Datos
$141K
Tecnólogo de la Información (TI)
$150K
Legal
$354K
Diseñador de Producto
$132K
Gerente de Producto
$241K
Gerente de Proyecto
$175K
Ventas
$196K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Exact Sciences es Legal at the Common Range Average level con una compensación total anual de $353,760. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Exact Sciences es $149,223.

