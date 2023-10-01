eQ Technologic Salarios

Directorio de Empresas
El salario de eQ Technologic va desde $21,310 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $88,896 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de eQ Technologic. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $28.9K

Ingeniero de Software Backend

Diseñador de Producto
$21.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$88.9K

Arquitecto de Soluciones
$53.2K
Preguntas Frecuentes

