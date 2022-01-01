Directorio de Empresas
Epicor
Epicor Salarios

El salario de Epicor va desde $14,296 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $205,020 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Epicor. Última actualización: 11/20/2025

Ingeniero de Software
Median $27.7K
Contador
$136K
Analista de Negocios
$22.7K

Científico de Datos
$205K
Tecnólogo de la Información (TI)
$102K
Diseñador de Producto
$14.3K
Gerente de Producto
$45.9K
Gerente de Proyecto
$80.6K
Ventas
$129K
Ingeniero de Ventas
$113K
Gerente de Ingeniería de Software
$57.6K
Compensaciones Totales
$25.1K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Epicor es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $205,020. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Epicor es $69,087.

