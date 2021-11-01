DPR Construction Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de DPR Construction oscila entre $113,430 en compensación total por año para un Ingeniero de Ventas en el extremo inferior y $183,600 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DPR Construction. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Gerente de Proyecto
Median $156K
Ingeniero Civil
Median $114K

Ingeniero/a de Construcción

Analista de Negocios
$171K

Analista de Datos
$117K
Gerente de Producto
$184K
Gerente de Programa
$168K
Ingeniero de Ventas
$113K
Gerente de Programa Técnico
$131K
Preguntas Frecuentes

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā DPR Construction, ir Gerente de Producto at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $183,600. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā DPR Construction, ir $143,371.

