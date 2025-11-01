Directorio de Empresas
Databricks
  • Salarios
  • Desarrollo de Negocios

  • Todos los Salarios de Desarrollo de Negocios

Databricks Desarrollo de Negocios Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

£49.9K - £58K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£44K£49.9K£58K£63.9K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Desarrollo de Negocios en Databricks in United Kingdom está en una compensación total anual de £63,874. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Databricks para el puesto de Desarrollo de Negocios in United Kingdom es £44,014.

