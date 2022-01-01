Directorio de Empresas
Danaher
Danaher Salarios

El rango de salarios de Danaher oscila entre $36,717 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo inferior y $218,500 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Danaher. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $219K
Ingeniero Mecánico
Median $115K
Contador
$217K

Ingeniero Biomédico
$88.3K
Analista de Negocios
$106K
Desarrollo de Negocios
$137K
Gerente de Ciencia de Datos
$149K
Científico de Datos
$195K
Analista Financiero
$151K
Ingeniero de Hardware
$64.9K
Recursos Humanos
$142K
Tecnólogo de la Información (TI)
$72K
Marketing
$199K
Ingeniero Óptico
$181K
Diseñador de Producto
$141K
Gerente de Proyecto
$115K
Ventas
$78.3K
Gerente de Ingeniería de Software
$36.7K
Arquitecto de Soluciones
$60.1K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Danaher, las RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Danaher es Gerente de Producto con una compensación total anual de $218,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Danaher es $137,460.

