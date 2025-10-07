Directorio de Empresas
CyberArk
CyberArk Ingeniero de Software Backend Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in Israel en CyberArk totaliza ₪120K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CyberArk. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
CyberArk
Backend Software Engineer
Petah Tiqva, HM, Israel
Total por año
₪120K
Nivel
Mid
Base
₪93.9K
Stock (/yr)
₪26K
Bono
₪0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en CyberArk?

₪160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CyberArk, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Backend en CyberArk in Israel está en una compensación total anual de ₪202,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CyberArk para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Israel es ₪127,251.

