La compensación de Ingeniero de Software Backend in United States en CVS Health va desde $112K por year para L1 hasta $197K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $121K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bonus
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
