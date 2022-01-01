Directorio de Empresas
Aetna
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Aetna Salarios

El rango de salarios de Aetna oscila entre $25,425 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $258,703 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aetna. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informática en Salud

Ingeniero de Software
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Ingeniero/a de Datos

Actuario
Median $141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Gerente de Producto
Median $201K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $102K
Contador
$95.1K
Analista de Negocios
$101K
Desarrollo de Negocios
$115K
Ingeniero Civil
$58.8K
Analista de Datos
$115K
Analista Financiero
$82.6K
Consultor de Gestión
$172K
Diseñador de Producto
$25.4K
Gerente de Proyecto
$98K
Ventas
$101K
Gerente de Ingeniería de Software
$199K
Arquitecto de Soluciones
$259K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Le rôle le mieux payé signalé chez Aetna est Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $258,703. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Aetna est de $124,355.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aetna

Empresas Relacionadas

  • eHealth
  • WW International
  • SmileDirectClub
  • CVS Health
  • Humana
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos