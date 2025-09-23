Citadel Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en Citadel va desde $405K por year para L1 hasta $608K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $525K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Citadel. Última actualización: 9/23/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L1 ( Nivel de Entrada ) $405K $307K $6.6K $91K L2 $427K $275K $0 $152K L3 $542K $286K $12K $244K L4 $469K $241K $0 $228K Ver 1 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

