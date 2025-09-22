Directorio de Empresas
Calendly Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en Calendly va desde $129K hasta $184K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Calendly. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$147K - $167K
United States
Rango Común
Rango Posible
$129K$147K$167K$184K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programa Técnico envíos en Calendly para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Calendly, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa Técnico at Calendly in United States sits at a yearly total compensation of $184,080. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Calendly for the Gerente de Programa Técnico role in United States is $129,480.

