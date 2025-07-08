BlueDot Salarios

Directorio de Empresas
El salario de BlueDot va desde $64,974 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $112,110 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BlueDot. Última actualización: 8/31/2025

Científico de Datos
$79.1K
Analista Financiero
$65K
Diseñador de Producto
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Producto
$112K
Ingeniero de Software
$109K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BlueDot es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $112,110. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BlueDot es $88,271.

