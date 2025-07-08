BlueDot Salarios

El salario de BlueDot va desde $64,974 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $112,110 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BlueDot . Última actualización: 8/31/2025