Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Salarios

El salario de Blue Cross Blue Shield Association va desde $54,270 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $265,320 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blue Cross Blue Shield Association. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $107K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Actuario
Median $168K
Científico de Datos
Median $109K

Analista de Negocios
Median $100K
Diseñador de Producto
Median $70K
Analista de Datos
$161K
Recursos Humanos
$54.3K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $100K
Gerente de Producto
$149K
Gerente de Proyecto
$111K
Arquitecto de Soluciones
$265K

Arquitecto de Datos

Preguntas Frecuentes

