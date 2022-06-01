Directorio de Empresas
Blucora
Blucora Salarios

El salario de Blucora va desde $102,900 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $155,775 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blucora. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Analista de Datos
$103K
Gerente de Ciencia de Datos
$156K
Ingeniero de Software
Median $113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Blucora es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,775. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blucora es $113,000.

