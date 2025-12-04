Directorio de Empresas
BenchSci
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

BenchSci Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Canada en BenchSci totaliza CA$196K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BenchSci. Última actualización: 12/4/2025

Paquete Mediano
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
$142K
Nivel
L6
Base
$142K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en BenchSci?
Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En BenchSci, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en BenchSci in Canada está en una compensación total anual de CA$255,098. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BenchSci para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Canada es CA$182,171.

