BC Hydro Salarios

El salario de BC Hydro va desde $64,604 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $96,767 para un Gerente de Programa Técnico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BC Hydro. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Ingeniero Eléctrico
$89.1K
Recursos Humanos
$65.5K
Ingeniero Mecánico
$64.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gerente de Proyecto
$68.3K
Gerente de Programa Técnico
$96.8K
The highest paying role reported at BC Hydro is Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $96,767. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BC Hydro is $68,290.

