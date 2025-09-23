Directorio de Empresas
Autodesk
El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United States en Autodesk totaliza $300K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Total por año
$300K
Nivel
Software Architect
Base
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bono
$40K
Años en la empresa
13 Años
Años de exp.
21 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Autodesk?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)



Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Arquitecto de Datos

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Arquitecto de Soluciones at Autodesk in United States sits at a yearly total compensation of $410,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the Arquitecto de Soluciones role in United States is $286,000.

Otros Recursos