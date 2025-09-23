Directorio de Empresas
Autodesk
Autodesk Gerente de Proyecto Salarios

Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

€47K - €54.7K
Spain
Rango Común
Rango Posible
€43.4K€47K€54.7K€60.8K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Proyecto en Autodesk in Spain está en una compensación total anual de €60,802. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Gerente de Proyecto in Spain es €43,430.

Otros Recursos