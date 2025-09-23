Directorio de Empresas
Autodesk
Autodesk Ingeniero Mecánico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Mecánico in Canada en Autodesk va desde CA$160K hasta CA$223K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Autodesk. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

CA$172K - CA$202K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$160KCA$172KCA$202KCA$223K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Cronograma de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Autodesk, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Autodesk in Canada está en una compensación total anual de CA$223,025. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Autodesk para el puesto de Ingeniero Mecánico in Canada es CA$160,121.

Otros Recursos