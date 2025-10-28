La compensación de Diseñador de Producto in United States en Apple va desde $157K por year para ICT2 hasta $909K por year para ICT6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $295K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Apple. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
ICT2
$157K
$143K
$10.6K
$3.9K
ICT3
$231K
$163K
$57.6K
$10.4K
ICT4
$301K
$195K
$85.2K
$21.2K
ICT5
$457K
$236K
$180K
$41.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Apple, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (12.50% semestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (12.50% semestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
