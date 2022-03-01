Angi Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Angi va desde $49,750 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $280,812 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Angi. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $155K
L2 $172K
L3 $205K
L4 $236K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $195K
Gerente de Ingeniería de Software
L3 $274K
L4 $281K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
Científico de Datos
Median $207K
Diseñador de Producto
Median $138K
Reclutador
Median $130K
Asistente Administrativo
$112K
Analista de Negocios
$167K
Analista Financiero
$169K
Recursos Humanos
$130K
Marketing
$78.6K
Ventas
$49.8K
Investigador UX
$184K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Angi, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Angi es Gerente de Ingeniería de Software at the L4 level con una compensación total anual de $280,812. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Angi es $169,150.

Otros Recursos