AMI Salarios

El rango de salarios de AMI oscila entre $25,596 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $170,850 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AMI. Última actualización: 8/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $28.7K
Contador
$152K
Gerente de Producto
$25.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ventas
$32.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Gerente de Programa Técnico
$171K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en AMI es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $170,850. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en AMI es $92,452.

