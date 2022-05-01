Directorio de Empresas
AMETEK
AMETEK Salarios

El salario de AMETEK va desde $58,107 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $265,200 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de AMETEK. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero Eléctrico
Median $200K
Ingeniero de Hardware
$60.6K
Ingeniero Mecánico
$147K

Ingeniero Óptico
$143K
Ingeniero de Software
$58.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$265K
Gerente de Programa Técnico
$171K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en AMETEK es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $265,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en AMETEK es $147,000.

