Zeta Global
Zeta Global Salarios

El salario de Zeta Global varía desde $32,498 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $392,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Zeta Global. Última actualización: 10/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $164K
Analista de Negocios
$113K
Analista de Datos
$136K

Científico de Datos
$32.5K
Operaciones de Marketing
$61.3K
Diseñador de Productos
$115K
Gerente de Ingeniería de Software
$392K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Zeta Global es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $392,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Zeta Global es $114,923.

