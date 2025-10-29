Directorio de empresas
Xometry
Xometry Investigador de UX Salarios

El paquete de compensación mediano de Investigador de UX in United States en Xometry totaliza $158K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xometry. Última actualización: 10/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Total por año
$158K
Nivel
Staff
Salario base
$140K
Stock (/yr)
$10K
Bono
$7.5K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Xometry?
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador de UX en Xometry in United States tiene una compensación total anual de $171,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Xometry para el puesto de Investigador de UX in United States es $157,500.

