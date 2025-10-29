Directorio de empresas
Xero
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Xero Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in New Zealand en Xero varía desde NZ$148K por year para Product Manager hasta NZ$201K por year para Lead Product Manager. El paquete de compensación year mediano in New Zealand totaliza NZ$158K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Xero. Última actualización: 10/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Xero, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Xero in New Zealand tiene una compensación total anual de NZ$200,960. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Xero para el puesto de Gerente de Producto in New Zealand es NZ$157,200.

