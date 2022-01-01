Directorio de empresas
Willis Towers Watson
Willis Towers Watson Salarios

El salario de Willis Towers Watson varía desde $19,281 en compensación total por año para un Cybersecurity Analyst en el nivel más bajo hasta $227,515 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Willis Towers Watson. Última actualización: 10/10/2025

$160K

Actuario
Median $123K
Analista de Negocios
Median $65K
Consultor en Gestión
Median $90K

Gerente de Productos
Median $107K
Desarrollo de Negocios
$46.5K
Servicio al Cliente
$69.7K
Científico de Datos
$41.7K
Gerente de Proyectos
$79K
Ventas
$63.2K
Cybersecurity Analyst
$19.3K
Ingeniero de Software
$54.1K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $120K
Arquitecto de Soluciones
$228K
Compensaciones Totales
$81.3K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Willis Towers Watson is Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $227,515. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Willis Towers Watson is $74,339.

Otros recursos