Voloridge Investment Management Salarios

El salario de Voloridge Investment Management varía desde $78,499 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $489,600 para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Voloridge Investment Management. Última actualización: 10/17/2025

Ingeniero de Software
Median $200K
Analista de Datos
$78.5K
Gerente de Ciencia de Datos
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Científico de Datos
$248K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Voloridge Investment Management es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $489,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Voloridge Investment Management es $224,176.

