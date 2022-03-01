Directorio de empresas
VideoAmp
VideoAmp Salarios

El salario de VideoAmp varía desde $135,000 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $293,460 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de VideoAmp. Última actualización: 9/6/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $176K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Ventas
Median $135K
Gerente de Productos
Median $175K

Científico de Datos
$169K
Gerente de Ingeniería de Software
$293K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en VideoAmp es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $293,460. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en VideoAmp es $175,000.

