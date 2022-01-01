ViacomCBS Salarios

El salario de ViacomCBS varía desde $61,762 en compensación total por año para un Gerente de Operaciones Comerciales en el nivel más bajo hasta $413,055 para un Recursos Humanos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ViacomCBS. Última actualización: 8/29/2025
33.33%
AÑO 1
33.33%
AÑO 2
33.33%
AÑO 3
En ViacomCBS, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.33% se consolida en el 1st-AÑO (33.33% anual)
33.33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.33% anual)
33.33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.33% anual)
