Upstart
Upstart Salarios

El salario de Upstart varía desde $142,572 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el nivel más bajo hasta $448,833 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Upstart. Última actualización: 11/16/2025

Ingeniero de Software
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Gerente de Ingeniería de Software
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Gerente de Producto
L5 $339K
L6 $438K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $438K
Analista de Datos
Median $165K
Analista Financiero
Median $200K
Reclutador
Median $210K
Analista de Negocio
$189K
Recursos Humanos
$279K
Diseñador de Producto
$143K
Gerente de Programa
$194K
Analista de Ciberseguridad
$185K
Gerente de Programa Técnico
$344K
Capitalista de Riesgo
$279K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Upstart, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Upstart es Ingeniero de Software at the L6 level con una compensación total anual de $448,833. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Upstart es $279,353.

