ThoughtWorks
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

ThoughtWorks Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in India en ThoughtWorks varía desde ₹2.78M por year para Senior Product Manager hasta ₹7.17M por year para Principal Product Manager. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹3.46M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Ver 1 Más Niveles
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en ThoughtWorks?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en ThoughtWorks in India tiene una compensación total anual de ₹7,369,842. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en ThoughtWorks para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹3,455,685.

Empleos destacados

