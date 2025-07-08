Directorio de empresas
The University of Sydney
The University of Sydney Salarios

El salario de The University of Sydney varía desde $65,826 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el nivel más bajo hasta $100,496 para un Analista de Negocios en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de The University of Sydney. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $69.7K
Científico de Datos
Median $76.6K
Analista de Negocios
$100K

Analista de Ciberseguridad
$65.8K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at The University of Sydney is Analista de Negocios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

