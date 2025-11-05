La compensación de Gerente de Producto in Greater Bengaluru en Tekion varía desde ₹2.96M por year para L1 hasta ₹6.34M por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹3.44M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tekion. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tekion, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)