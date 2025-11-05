Tekion Gerente de Producto Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Gerente de Producto in Greater Bengaluru en Tekion varía desde ₹2.96M por year para L1 hasta ₹6.34M por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹3.44M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tekion. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Associate Product Manager ₹2.96M ₹2.53M ₹311K ₹120K L2 Product Manager ₹3.31M ₹2.9M ₹407K ₹0 L3 Senior Product Manager ₹5.47M ₹4.19M ₹1.22M ₹52.5K L4 Staff Product Manager ₹6.34M ₹4.69M ₹1.66M ₹0 Ver 1 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Tekion, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

