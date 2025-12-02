Directorio de empresas
Technomics
Technomics Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en Technomics varía desde $68K hasta $95.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Technomics. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$73.6K - $85.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Technomics?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Technomics in United States tiene una compensación total anual de $95,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Technomics para el puesto de Analista de Datos in United States es $68,000.

